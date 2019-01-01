رجل رائع - رجل مخيب| تونس × السنغال

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب السنغالي على نظيره التونسي بهدف نظيف في الوقت الإضافي لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

شهدت المباراة إهدار فرجاني ساسي لركلة جزاء التوانسة، فيما أهدر هنري سايفيه ركلة للسنغال أيضاً، بينما سجل ديلان برون هدف السنغال بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 100.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - ألفريد جومي

حارس مرمى السنغال تصدى لمحاولتي نسور قرطاج على مرماه طوال المباراة، واحدة منهما كانت ركلة الجزاء التي تصدى لها من أقدام فرجاني ساسي، أحد أفضل مسدديها في القارة على صعيد هدوء الأعصاب تحديداً.

معز حسن قدم مباراة جيدة توازيه، وتصدى لركلة جزاء أيضاً، حتى خرج بهذا الشكل الخاطئ في لقطة الهدف العكسي.

رجل مخيب - ديلان برون

لا يمكن لوم الحظ العاثر وحده هنا رغم وجوده، فهذا لم يكن عيب برون الوحيد في تلك المباراة، ليست الرأسية التي أطاحت بمرمى زميله معز حسن فقط.

برون فشل في صراعاته الهوائية الأربعة طوال المباراة، أجرى تدخلاً وحيداً وتعرض خلاله للمراوغة، نجح في اعتراض واحد للكرة و5 مرات قام فيها بالتشتيت. هذا كل شيء.