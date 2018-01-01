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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رجل رائع - رجل مخيب | تورينو × يوفنتوس

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وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في ديربي ديلا مولي.

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل يوفنتوس، الهيمنة على ديربي تورينو، بفوز متواضع على جاره في الديربي بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء نفذها البرتغالي بنجاح.

هدف جاء في توقيت ممتاز للسيدة العجوز، بعدما بدأ لاعبو تورينو في التفكير من أجل الخروج بنقطة التعادل.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في ديربي ديلا مولي.

رجل رائع – كريستيانو رونالدو

Cristiano Ronaldo penalty Juventus Torino

صاحب هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، والاحتفال المستفز بالاحتكاك مع حارس التورو، يستحق الأمر بعدما سدد 6 كرات على مرمى أصحاب الأرض من أصل 12 للاعبي فريقه.

أفضل نسبة تمريرات صحيحة من لاعبي فريقه، والأكثر مراوغة بين لاعبي فريقه، ليكون الأكثر حضورًا في لقاء اليوم الذي شهد تكتل دفاعي لأصحاب الأرض.

رجل مخيب – سيميوني زازا

Zaza Torino

إذا حاول زازا أن يفعل شيء أحمق مثل التمريرة الخاطئة التي قدمت اليوم ليوفنتوس التقدم على طبق من فضة لن يجد، الإيطالي يواصل تقديم أداء متذبذب مع الجرانتا بعد رحلته خارج إيطاليا.

لم يشكل ثنائية مع بيلوتي بشكل قوي تخيف دفاعات يوفنتوس، وحقق أقل نسبة تمريرات صحيحة بين لاعبي فريقه، وهدد مرمى يوفنتوس بكرة وحيدة طيلة أحداث اللقاء.

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