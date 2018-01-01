رجل رائع - رجل مخيب | تورينو × يوفنتوس

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في ديربي ديلا مولي.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل يوفنتوس، الهيمنة على ديربي تورينو، بفوز متواضع على جاره في الديربي بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء نفذها البرتغالي بنجاح.

هدف جاء في توقيت ممتاز للسيدة العجوز، بعدما بدأ لاعبو تورينو في التفكير من أجل الخروج بنقطة التعادل.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في ديربي ديلا مولي.

رجل رائع – كريستيانو رونالدو

صاحب هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، والاحتفال المستفز بالاحتكاك مع حارس التورو، يستحق الأمر بعدما سدد 6 كرات على مرمى أصحاب الأرض من أصل 12 للاعبي فريقه.

أفضل نسبة تمريرات صحيحة من لاعبي فريقه، والأكثر مراوغة بين لاعبي فريقه، ليكون الأكثر حضورًا في لقاء اليوم الذي شهد تكتل دفاعي لأصحاب الأرض.

رجل مخيب – سيميوني زازا

إذا حاول زازا أن يفعل شيء أحمق مثل التمريرة الخاطئة التي قدمت اليوم ليوفنتوس التقدم على طبق من فضة لن يجد، الإيطالي يواصل تقديم أداء متذبذب مع الجرانتا بعد رحلته خارج إيطاليا.

لم يشكل ثنائية مع بيلوتي بشكل قوي تخيف دفاعات يوفنتوس، وحقق أقل نسبة تمريرات صحيحة بين لاعبي فريقه، وهدد مرمى يوفنتوس بكرة وحيدة طيلة أحداث اللقاء.