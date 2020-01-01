رجل رائع - رجل مخيب | توتنهام ومانشستر سيتي

تعرف على اختيارات جول لأفضل وأسوأ لاعب في لقاء توتنهام ومانشستر سيتي

انتصر توتنهام على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري الإنجليزي.

الأهداف جاءت عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 63 بينما أضاف سون الثاني في الدقيقة 71.

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وشهدت اللقاء العديد من الأحداث المثيرة أعادت الذكريات للمواجهات الكلاسيكية بين جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.

وتعد هذه الهزيمة السادسة لجوارديولا أمام مورينيو من أصل 23 مباراة جمعت بين الطرفين، وكانت آخر هزيمة لبيب في أبريل 2018 والتي تسببت في تأجيل تتويج فريقه وقتها بالدوري.

بهذه النتيجة، حافظ مانشستر سيتي على مركزه في وصافة الدوري الإنجليزي لكن الفارق اتسع مع ليفربول إلى 22 نقطة بينما وصل توتنهام للمركز الخامس برصيد 37 نقطة.

ونستعرض أفضل وأسوأ لاعب في اللقاء من اختيار جول.

رجل رائع - هوجو لوريس

أثبت هوجو لوريس قيمته الحقيقة أثناء المباراة وتصدى للعديد من الكرات الصعبة التي كادت أن تتسبب في خسارة فريقه اللقاء.

نقطة التحول كانت تصديه لركلة الجزاء من جوندوان في الشوط الأول والتي أثرت كثيرًا على الحالة الذهنية للاعبي السيتزنز.

كما قام بأربع تصديات ناجحة وشتت الكرة مرتين وكان حاضرًا في كل لقطة بارزة حاول فيها كتيبة بيب جوارديولا تسجيل الهدف.

كما ظهر أيضًا بيرجوين الشاب بصورة مميزة في أول لقاء رسمي له في الدوري الإنجليزي بجانب ظهور الرباعي الدفاعي للسبيريز بشكل جيد.

رجل مخيب - ألكاي جوندوان

ظهر أكثر من لاعب من مانشستر سيتي بمستوى سيء للغاية سواء رحيم سترلينج أو رياض محرز، وربما كيفين دي بروينه كان فقط الوحيد الذي لعب مباراة جيدة.

ولكن أسوأ لاعب في اللقاء هو جوندوان الذي أهدر ركلة جزاء كما ضيّع كرة والمرمى خالي تمامًا من حارسه ولم يقدم أدوارًا دفاعية وهجومية جيدة بما يكفي.

ولم يسدد سوى كرة واحدة فقط خارج المرمى ولم يكسب سوى ثنائية واحدة وحاول استعادة الكرة 4 مرات كما تمت مراوغته مرتين.