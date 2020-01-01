رجل رائع _ رجل مخيب | توتنهام وليفربول

تقييم الأفضل والأسوأ في قمة سبت البريميرليج

حقق ليفربول انتصاره الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه خارج قواعده على توتنهام بهدف نظيف في قمة مواجهات الأسبوع الـ22 للبريميرليج.

رجل رائع | روبرتو فيرمينو _ ليفربول

صحيح محمد صلاح بلى بلاءًا حسنًا في مكانه المعتاد على الرواق الأيمن، ونفس الأمر بالنسبة لساديو ماني، إلا أن تاجر السعادة في مشروع يورجن كلوب البرازيلي روبرتو فيرمينو، كان العلامة الفارقة في مباراة اليوم، بتنفيذ مهامه كلاعب محطة للفريق بأكمله في النصف الأخير من الملعب، مع تحركات في منتهى الذكاء بالكرة وبدونها لفتح مساحات للقادمين من الخلف إلى الأمام.

فيرمينو قدم النسخة شبه المثالية للمهاجم الكاذب، إذ كان يبدو على الورق مجرد مهاجم متأخر قليلاً، لكن على أرض الملعب، كان يفعل كل شيء بمجرد أن يتسلم الكرة، تارة يراوغ لاعب واثنين ثم يمرر لصلاح أو أفضل لاعب متواجد في مكان مزعج لدفاع الديوك، وتارة أخرى يعتمد على نفسه بالانطلاق في العمق، وغيرها من اللمحات الإبداعية التي أعطت ليفربول التفوق، والدليل على ذلك لمسته الخيالية التي سجل بها هدف تأمين الثلاث نقاط الصعبة.

رجل مخيب | ديلي آلي _ توتنهام

قدم العشريني الإنجليزي واحدة من أسوأ عروضه تحت قيادة جوزيه مورينيو، تقريبًا قدم النسخة الباهتة التي كان عليها في نهاية حقبة ماوريسيو بوتشيتينو، باختفائه طوال الشوط الأول، دون أن يقدم أي دعم لهيونج مين سون، والأسوأ من ذلك كان في واد ولوكاس مورا في واد آخر، رغم أنه الورقة التي كان يعول عليها مورينيو لعمل ربط بين الوسط والهجوم، بفضل سرعته وانطلاقاته.

حتى في وقت تفوق السبيرس في آخر 15 دقيقة من عمر الوقت الأصلي للمباراة، لم يكن له أي دور في الهجمات، تاركًا المهمة لسون ومورا والبديل لاميلا، ما يعني أن توتنهام بالكاد خاض المباراة بعشرة لاعبين، بعد إصرار مورينيو على إبقائه داخل المستطيل الأخضر حتى الدقيقة 90.