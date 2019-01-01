رجل رائع - رجل مخيب | توتنهام وبيرنلي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مباراة توتنهام وبيرنلي

حقق توتنهام انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السبيرز الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز استفاق توتنهام من خسارته الأولى تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو والتي تلقاها الأسبوع الماضي على ملعب أولدترافورد أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف واحد.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع - هاري كين

قدم قائد نادي توتنهام ونجم الفريق وهدافه هاري كين مباراة كبيرة واستعاد قيمته وحسه التهديفي الغائب عنه في المباريات الأخيرة التي لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين هدف المباراة الأول لفريقه مبكرًا والذي فتح المجال للانتصار العريض، وجاء الهدف بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لا يعرف سرها سوى قائد الإنجليز.

ليس ذلك فقط، بل أن كين واصل التألق وسجل الهدف الرابع بتسديدة أخرى مميزة، ثم صنع الهدف الخامس والذي سجله موسى سيسوكو بتمريرة مميزة من خلف الدفاع.

وعلى ذلك، استحق هاري كين أن يكون رجل المباراة الرائع في أوسع الانتصارات التي يحققها السبيرز تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

رجل مخيب - ماثيو لوتون

قدم الظهير الأيمن ماثيو لوتون مباراة متواضعة حيث استغل توتنهام الثغرة الموجودة في جبهته خلال أغلب العمليات الهجومية التي قام بها خلال شوطي المباراة.

وحصل لوتون على بطاقة صفراء وكاد يحصل على الثانية ويطرد لولا أن الحكم كان رحيمًا به، ولم يجعله ذلك يتوقف عن التمريرات الخاطئة والقرارات المتهورة.

وعلى ذلك، استحق ماثيو لوتون أن يكون رجل المباراة المخيب في مواجهة خسرها بيرنلي بأكبر نتيجة له أمام توتنهام منذ سنوات.

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وعلى هذه الصورة، انتهت المباراة بفوز توتنهام بخمسة أهداف للا شيء، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 23 في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.