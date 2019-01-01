رجل رائع - رجل مخيب| توتنهام هوتسبر × أياكس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فاز أياكس أمستردام الهولندي على مضيفه توتنهام هوتسبر الإنجليزي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الفوز دوني فان دي بيك في الدقيقة 15، ليضع فريقه نصف قدم في النهائي انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة الإياب.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - دوني فان دي بيك

مباراة رائعة من أياكس ككل، يستحق حكيم زياش صانع الهدف أن يُخص بالذكر هنا أيضاً بلقطة رائعة كانت نصف الانتصار.

ولكن كالعادة، فان دي بيك الذي لم ينل ما يكفيه من الإشادات على أدواره الرائعة طوال الطريق، أتت لقطة الهدف لتوثقها تلك المرة.

لاعب الوسط الهولندي الرائع نجح في محاولاته الأربعة للتدخل واعتراض واحد للكرة، إضافة إلى مراوغتين ناجحتين من ثلاث محاولات.

على ذكر زياش، نجح المغربي المتألق في 6 تدخلات صحيحة من أصل 6، اللاعب ذو الخصائص الهجومية قد قدم عملاً دفاعياً خارقاً أيضاً.

رجل مخيب - ديلي ألي

لم يكن خياراً سهلاً، الكثير من لاعبي توتنهام لم يقدموا المرجو منهم الليلة.

فاز الإنجليزي بـ5 صراعات وخسر مثلهم، سدد 3 تسديدات واحدة منهم فقط على المرمى، فيما لم يصنع أي فرصة طوال 90 دقيقة.