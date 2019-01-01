رجل رائع – رجل مخيب | توتنهام × بايرن ميونخ

تقييم جول للأفضل والأسوأ في ليلة توتنهام السوداء

استعرض بايرن ميونخ قوته المفرطة على توتنهام في موقعة ملعب "توتنهام هوتسبير"، التي انتهت بفوز تاريخي للفريق الألماني وصل قوامه لسبعة أهداف مقابل اثنين في الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع | سيرجي جنابري .. بايرن ميونخ



لأن التاريخ لا يتذكر سوى الأهداف والنتائج، وقع اختيارنا على سيرجي جنابري كرجل لفضيحة الجزء الأبيض من شمال لندن، من شاهد الشوط الأول تابع تصديات نوير المذهلة التي أبقت نتيجة التعادل 1-1 حتى اللحظات الأخيرة، وحتى بعد صحوة الديوك المتأخرة بعد هدف كين الثاني، لم يتوقف نوير عن التألق، وهو ما أعطى فرصة لجنابري بالذات ليصول ويجول في دفاع توتنهام بهذه الطريقة.

ولا خلاف أبدًا على أن لاعب آرسنال السابق بدا وكأنه قادم من كوكب آخر في هذه المباراة، ولولا ذكائه واستغلاله المثالي للفرص، لما انتهى اللقاء بهذا النتيجة التاريخية.

رجل مخيب | توبي الديرفيريلد.. توتنهام

سواء وقع الاختيار على الديرفيريلد أو يان فيرتونخن أو هوجو لوريس، فالثلاثة يتقاسمون لقب الأسوأ عن جدارة، خصوصًا الأول، الذي من المفترض أنه على الورق كان أقرب مدافع لسيرجي جنابري، لكن على أرض الملعب، وضح الفارق الكبير بينهما في السرعة منذ الدقيقة الأولى، التي شهدت لقطة الانفراد بعد تعثر مدافع أتليتكو مدريد السابق على وجهه.

رقم قياسي آخر يخضع للكابيتانو ©️



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ويصبح تخطيه لهذا الرقم مسألة وقت ليس إلا 💁‍♂️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/kxFuQ7BRqp — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

في حقيقة الأمر من الصعب جدا اختيار لاعب بعينه ليكون الرجل المخيب في توتنهام، أقل ما يمكن قوله أنه واحدة من أسوأ مباريات الفريق في تاريخه، والأسوأ على الإطلاق لهذه المجموعة ومدربها بوتشيتشينو.