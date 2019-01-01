رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي وليل

انتصار ثمين للبلوز يمنحهم بطاقة التأهل

تمكن تشيلسي من التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره الفرنسي ليل بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

تامي أبراهام نجح في افتتاح التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 19، قبل إضافة سيزار أزبلكويتا الثاني في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني حاول ليل العودة للمباراة، ونجح في تسجيل هدفاً وحيداً عن طريق لويك ريمي في الدقيقة 78.

رجل رائع - ويليان

أداء مميز جداً للجناح البرازيلي خلال المباراة، حيث كان مصدر الخطورة الأكبر في هجوم تشيلسي مع تامي أبراهام، بفضل سرعته ومهارته الفائقة.

ويليان سدد 4 كرات على مرمى ليل، وقام بـ7 مراوغات ناجحة كما صنع الأول لفريقه، ليستحق لقب الأفضل عن جدارة.

رجل مخيب - تياجو مايا

الجانب الآخر من الملعب شهد حالة مختلفة تماماً عن ويليان المتألق، حيث لم يقدم جناح ليل أي إضافة من الناحية الهجومية أو الدفاعية.

مايا فشل في القيام بأي مراوغة ناجحة وسدد كرة وحيدة بعيدة عن المرمى، ليضطر المدرب كريستوف جالتييه لتبديله بالدقيقة 66.