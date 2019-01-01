رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي وكريستال بالاس

الأفضل والأسوأ في فوز جديد للبلوز في البريميرليج

نجح فريق تشيلسي في عبور عقبة جديدة بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفي نظيفين، بالجولة الثانية عشر من عمر البطولة.

الهدف الأول للبلوز أحرزه تامي أبراهام في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف الأمريكي كريستيان بوليسيتش الثاني بالدقيقة 79.

رجل رائع - بوليسيتس

مرة أخرى يؤكد الوافد الجديد للبلوز، أنه قادر على سد العجز الذي تركه البلجيكي إدين هازارد بمركز الجناح الأيسر.

الأمريكي كان اللاعب الأخطر من بين لاعبي تشيلسي، وهدد مرمى كريستال بالاس في أكثر من فرصة.

بوليسيتش قام بـ5 مراوغات ناجحة قبل خروجه، كما سدد 6 كرات على الخصم، وتوج مجهوداته بالهدف الثاني.

رجل مخيب - ويلفريد زاها

ربما لم يقدم بالاس بقيادة مدربه روي هودسون أي إضافة هجومية أو محاولة للمجازفة أمام أصحاب الأرض، لكن ذلك لا يبرر اختفاء الإيفواري.

حصل زاها على هدية من خطأ فادح للحارس كيبا أريزبالاجا بالشوط الأول، كان يمكنها تغيير مسار المباراة ومع ذلك فشل في استغلالها.

موسم للنسيان حتى الآن للإيفواري، خاصة في المباريات الكبيرة التي يُعول عليه الفريق بدرجة كبيرة لصناعة الفارق بمهاراته الفردية.