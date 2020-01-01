رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي وأرسنال

الأفضل والأسوأ في ديربي لندن

نجح أرسنال في التعادل مع تشيلسي في الديربي اللندني رقم 200 بجميع البطولات على ملعب ستامفورد بريدج بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين.

المباراة شهدت إثارة بالغة بين البلوز والمدفعجية، الشوط الثاني وحده شهد ثلاثة أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة وتنتهي بلا غالب ولا مغلوب.

ونستعرض سوياً الأفضل والأسوأ في قمة الجولة ال24

رجل رائع جابريل مارتنيللي

مهاجم أرسنال الشاب نجح في لقطة واحدة في تغيير دفة المباراة بعد انطلاقة سريعة راكضاً بالكرة من منتصف ملعب المدفعجية لمسافة 80 متراً مستفيداً من خطأ نجولو كانتي الذي سقط متعثراً في منتصف الملعب ليسجل هدف التعادل الذي حرر الضيوف من ضغط التأخر في النتيجة والنقص العددي نتيجة طرد ديفيد لويز في الشوط الأول.

هدف جميل سيبقى في ذاكرة الديربي للأبد يخلد مهارة مارتنيللي وسقطة كانتي ومهاجم مميز بقدرات كبيرة في الإنهاء وشخصية كبيرة.

رجل مخيب نجولو كانتي

سقطة كانتي في منتصف الملعب أمام مارتنيللي أدت إلى استقبال تشيلسي هدف التعادل، وليس فقط السقطة التي يتحمل لاعب الوسط الفرنسي مسؤوليتها، لكنه ظهر دون المستوى، بدون أدوار محددة، لا يساند الدفاع، ولا يقوم بأدوار هجومية.

ما يتواجد في تشيلسي الآن هو شبح كانتي، أفضل محو دفاعي في العالم، مسؤولية يتحملها فرانك لامبارد بسبب طريقة اللعب التي لا تساعد نجولو على إظهار إمكانياته بتوظيف خاطيء.