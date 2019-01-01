رجل رائع – رجل مخيب | تشيلسي × نيوكاسل يونايتد

اختيار الأفضل والأسوأ في موقعة تشيلسي ونيوكاسل



أخمد تشيلسي انتفاضة نيوكاسل يونايتد بعد فوزه على مانشستر يونايتد، وذلك بإسقاطه في "ستامفورد بريدج" بهدف نظيف حمل توقيع الإسباني ماركوس ألونسو قبل نهاية مباراة الجولة التاسعة للبريميرليج بربع ساعة.

رجل رائع | كالوم هودسون أودوي – تشيلسي

رغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بداعي الإصابة، إلا أنه أعطى إضافة هائلة لكتيبة فرانك لامبارد، بتشكيل جبهة مخيفة على جيوش المدينة في الجانب الأيسر، الذي جاء منه الحل في النهاية عن طريق الظهير الأيسر، وهو من قدم بنفسه هدية الهدف لزميله الإسباني، بعد سلسلة من الهدايا التي لم يستغلها آبراهام وماونت على وجه الخصوص.

رجل مخيب | جويلاينتون كاسيو – نيوكاسل يونايتد

لم يشعر أحد بتأثير ولا حتى وجود المهاجم البرازيلي جويلاينتون كاسيو، لمبالغته في انتظار الكرة من أحد الأخوين لونجستاف أو ماكسمين، حتى المحاولات الخجولة التي كانت تنتهي بإرسال عرضية أو تمريرة داخل منطقة الجزاء، كان يتعامل معها زوما وتوموري بسهولة.

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إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/nC5hTPQw4V — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 19, 2019

والمثير للدهشة أن المدرب ستيف بروس، أصر على مهاجمه البرازيلي أكثر 80 دقيقة، بالكاد لم يستفيق من سباته أو يشعر أن فريقه يلعب بعشرة لاعبين إلا بعد استقبال هدف ماركوس ألونسو، لذا لم يسعفه الوقت لإدراك هدف التعديل بعد تبديلاته الأخيرة لإنقاذ الموقف.