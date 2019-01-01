رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي × أرسنال

من هو أفضل وأسوأ لاعب في نهائي الدوري الأوروبي؟

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

اللقاء شهد تسجيل إيدين هازارد هدفين وأوليفيه جيرو هدفًا وبيدرو هدفًا كما أحرز أيوبي لأرسنال.

وتألق عدد كبير من اللاعبين في المباراة بصورة واضحة وبالأخص في الخط الهجومي لأرسنال بينما تراجع أكثر من لاعب ولم يقدم المستوى المتتظر.

وفي التقرير الآتي نستعرض أبرز اللاعبين في المباراة.

رجل رائع - إيدين هازارد

هازارد لعب 88 دقيقة سجل فيها هدفين وصنع آخر من أصل 4 سجلها تشيلسي خلال المباراة.

هازارد سدد 5 كرات على المرمى ونجح في 5 مراوغات من أصل 8 كما خلق 5 فرص سانحة للتسجيل.

وأصبح الموسم الحالي هو الأفضل للبلجيكي تهديفيًا مع البلوز بالوصول إلى 21 هدفًا كما أصبح أول لاعب يجرز هدفين في نهائي أوروبي لفريق إنجليزي منذ آلان شيرار.

رجل مخيب - بيير إيميريك أوباميانج

الثنائي الهجومي في أرسنال لم يقدم المستوى المتوقع منه وبالأخص من أوباميانج الذي لم يسدد ولا كرة على المرمى طوال المباراة.

وحتى الهدف الوحيد جاء من توقيع أيوبي بينما لم يكن أوباميانج حاضر في الفرص القليلة التي أتيجت له.

ولم يمرر الجابوني سوى 19 كرة صحيحة فقط في المباراة كما لم ينجح في أي مراوغة أو حتى يحاول خلال الـ 90 دقيقة.