رجل رائع – رجل مخيب | بيرو × تشيلي

من هو أفضل وأسوأ لاعب بين بيرو وتشيلي؟

فجّر منتخب بيرو مفاجأة في نصف نهائي كوبا أمريكا وأقصى تشيلي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.

ثنائية جاءت في الشوط الأول عن طريق إديسون فلوريس و يوشيمار يوتون قبل أن يحسم باولو جيريو ديربي المحيط الهادئ بالهدف الثالث في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة يواجه بيرو البرازيل في النهائي يوم الأحد المقبل بينما يلعب تشيلي يوم السبت ضد الأرجنتين في لقاء لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في مباراة بيرو وتشيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا.

✨بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا 2019 ، لملاقاة البرازيل🏆



✨ مباراة تحديد مركز الثالث والرابع ستكون بين تشيلي والأرجنتين #CopaAmerica pic.twitter.com/IogmdWfrtw — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

رجل رائع - أندريه كاريو

رغم أنّه لم يلعب سوى 71 دقيقة فقط وخرج مصابًا إلا أنّه قدّم مباراة كبيرة وكان له دور كبير في انتصار المنتخب البيروفي.

كاريو صنع هدفي الفوز في المباراة وكان له دور كبير في ثاني الأهداف بعد أن راوغ حارس المرمى جابريال أرياس ولعب الكرة عرضية أمام مرمى خالي.

وصنع اللاعب فرصتين سانحتين للتسجيل كما سدد كرة واحدة ونجح في مراوغتين من أصل 6 وكسب 7 ثنائيات من أصل 15 محاولة واستعاد الكرة مرتين.

وكان اعتماد المدرب بصورة واضحة على الأطراف لصناعة الفرص وخلق الهجمات وظهر كايو بأفضل أحواله.

رجل مخيب - جابريال أرياس

ارتكب أرياس خطأ قاتلًا كلف تشيلي الهدف الثاني والذي تسبب في انتهاء المباراة إكلينيكيًا وصعوبة التعويض.

الحارس لم يتصدى لأي كرة أو يقم بأي إنقاذ أو حتى تشتيت طوال اللقاء كما تمت مراوغته مرتين سواء في الهدف الثاني أو الثالث.

إيدوارد فاراجاس هو الأخر كان سيئًا في اللقاء ولم ينجح في قيادة بلاده للتسجيل بل وأهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.