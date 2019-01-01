رجل رائع ورجل مخيب - بورنموث ومانشستر يونايتد

من لفت الأنظار ومن خيب الآمال؟

نجح بورنموث في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لمانشستر يونايتد بعدما فاز عليه بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق كبير من قبل لاعبي أصحاب الأرض، وهو ما قابله أداء هزيل من لاعبي الضيوف، فمن كان الأفضل ومن الأسوأ؟

رجل رائع - ناثن أكي

المدافع الهولندي الشاب كان صمام الأمان لدفاع فريقه، وكان من الأسباب الرئيسية في الخروج بنقاط المباراة والشباك النظيفة.

أكي أجاد في رقابة قلب هجوم يونايتد أنتوني مارسيال، كما لم يسمح لتمريرات مانشستر البينية نحو راشفورد وجيمس بالمرور من خلفه.

قلب الدفاع كان مميزاً في قيادة الخط الخلفي لفريقه، وأظهر شخصية قيادية مميزة في توجيه زملائه رغم صغر سنه.

رجل مخيب - آرون وان بيساكا

أحد أفضل لاعبي يونايتد هذا الموسم لم يكن في يومه في مباراة ملعب "دين كورت" مساء السبت، وقدم عرضاً باهتاً كان من أسباب خسارة الفريق.

منذ الدقائق الأولى وبدا أن الظهير الأيمن ليس في يومه بتدخلاته المتأخرة وتمريراته وعرضياته الخاطئة، كما أن لقطة هدف جوش كينج يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب رعونته.

وهجومياً لم يقدم بيساكا المعتاد منه، ولم تشكل عرضياته أي خطورة على أصحاب الأرض، ليفقد مانشستر يونايتد سلاحاً مهماً في الجبهة اليمنى.