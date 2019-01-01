رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة وريال مدريد

الأفضل والأسوأ في كلاسيكو الأرض

اكتفى كل من ريال مدريد وبرشلونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، والتي سبق وأن تم تأجيلها من الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

رغم النتيجة السلبية وعدم اهتزاز الشباك على مدار أحداث اللقاء، إلا أن الموقعة شهدت بعض تألق بعض العناصر واختفاء الأخرى على ملعب كامب نو.

رجل رائع - ليونيل ميسي

بكل تأكيد النجم الأرجنتيني يبدو مُطالباً بالتسجيل أو صناعة الأهداف في كل مباراة، ولكن الليلة كان الأفضل رغم فشله في هز الشباك وقيام ريال بغلق المساحات أمامه بأقصى درجة ممكنة.

ميسي كان الحلقة الأكثر نشاطاً في برشلونة، وساهم في الربط بين خطوط الفريق بأكثر من فرصة، واقترب من التسجيل لولا سوء التوفيق بالشوط الثاني.

مهاجم الفريق الكتالوني قام بـ8 مراوغات ناجحة وسددد كرتين على المرمى، وساهم أيضاً في استعادة الكرة بأكثر من لقطة خلال المباراة.

رجل مخيب - جاريث بيل

مرة أخرى يفشل الويلزي في استغلال فرصته لإقناع المدرب زين الدين زيدان، حيث أتيحت له بعض الكرات لمصالحة الجماهير والرد على كافة الانتقادات الموجهة له.

لم تكن لبيل بصمة كبيرة على الجانب الهجومي ولا الدفاعي، وكذلك أهدر فرصة محققة كادت أن تمنح الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

ربما يتنافس معه إيسكو على لقب الأسوأ في ريال مدريد وبالمباراة عموماً، حيث فشل هو الآخر في استغلال الفرصة ليقرر زيدان تبديله في الدقيقة 80.