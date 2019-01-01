رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة وبلد الوليد

الأفضل والأسوأ في فوز برشلونة على بلد الوليد

تمكن فريق برشلونة من عبور بلد الوليد بنتيجة 5/1، في إطار المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

كليمينت لونجليه افتتح التسجيل لبرشلونة، قبل إحراز كيكو أوليفاس هدف التعادل، ليرد أصحاب الأرض برباعية لأرثورو فيدال وليونيل ميسي ولويس سواريز ويخرجون بنقاط المباراة.

رجل رائع - ليونيل ميسي

بدون أدنى شك يستحق الأرجنتيني لقب الأفضل بعد كل ما قدمه الليلة، حيث صنع الفارق لبرشلونة عندما كانت النتيجة 1/1.

ميسي لعب دوراً هاما في قلب الأمور لصالح فريقه بعد تعادل بلد الوليد، بصناعة الهدف الثاني بتمريرة نموذجية لفيدال.

نجم الفريق الكتالوني وضع لمسته الخاصة مرة أخرى بتسجيل الثالث من ركلة حرة أصبحت ماركة مسجلة بإسمه، وأضاف بنفسه الهدف الرابع من تمريرة إيفان راكيتيتش وصنع الخامس لسواريز.

رجل مخيب - خواكين فيرنانديز

كانت مباراة للنسيان لجميع لاعبي الفريق الضيف، لكنها الأسوأ للمدافع الذي شارك اليوم بمركز خط الوسط.

فيرنانديز لم يستطع إيقاف معظم الهجمات التي تعرض لها فريقه، وكان الحلقة الأضعف في خط وسط بلد الوليد بدون منازع.

تسبب أيضاً لاعب الضيوف في هدف لونجليه الأول بعد دقيقتين فقط، وربما كان أحد أهم أسباب هذا المستوى المتواضع.