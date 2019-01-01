رجل رائع _ رجل مخيب | برشلونة × إنتر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا



حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب إنتر بهدفين لهدف في سهرة "كامب نو" في ختام مواجهات الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع | ليونيل ميسي _ برشلونة

صحيح لويس سواريز هو من تكفل بتسجيل الهدفين، لكن لولا عبقرية ميسي وذكائه في خلخلة الدفاع، بقرارات فردية في الوقت المثالي، كما فعل في مشهد الهدف الأول، بإبعاد 3 مدافعين عن منطقة الجزاء، باحتفاظه بالكرة بطريقة عجيبة، ليمررها لفيدال، الذي استغل بدوره الفرصة النادي، بإهداء السفاح عرضية الهدف الأول.

اللقطة الأهم في المباراة، تبقى فاصل المراوغ الذي قام به من منتصف الملعب، ليضع الكرة على طبق من فضة أمام سواريز ليقتل المباراة تأمين الثلاث نقاط، أمام منافس منظم وعنيد مثل إنتر يقوده فنيًا داهية مثل أنطونيو كونتي.



رجل مخيب | كليمون لونجليه - برشلونة

كما أشرنا لم تُحسم المباراة بهفوة دفاعية من لاعبي إنتر أو خطأ دفاعي ساذج بل بفضل عبقرية هداف برشلونة والليجا التاريخي، وفي حقيقة الأمر، لم يكن هناك لاعب بعينه في الفريق الإيطالي يمكن اعتباره الرجل المخيب، بقدر ما كان قلب دفاع برشلونة لونجليه، الذي يثبت من مباراة لأخرى أنه الحلقة الأضعف في تشكيلة المدرب ارنستو فالفيردي، ووضح مستواه الحقيقي في المواجهات المباشرة مع لاوتارو، عكس بيكيه، فبرغم كبر سنه، إلا أنه كان يتفوق على المهاجم الأرجنتيني وكل لاعبي إنتر في سباقات السرعة.

ولولا تألق شتيجن وغياب التوفيق عن لاعبي إنتر بعد هدف التقدم الأول، لقضى لونجليه ليلية صعبة، لكنه كان كبقية لاعبي ومشجعي البرسا، محظوظون جميعًا بوجود لاعب من كوكب آخر.