رجل رائع – رجل مخيب | باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

تقييم جول للأفضل والأسوأ في المباراة الصامتة

ترشح باريس سان جيرمان لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في موقعة إياب دور الـ16 التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء" في آخر ساعات الأربعاء.

رجل رائع | نيمار جونيور _ باريس سان جيرمان

المزيد من الفرق

للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق الباريسي في صيف 2017، ينجح نيمار في تقديم جزء من المطلوب منه، بقيادة الفريق للذهاب إلى الأدوار المتقدمة في الكأس ذات الأذنين، بعد خيبة أمل الخروج المتكرر من دور الـ16 في آخر 3 نسخ.

أظهر أغلى لاعب في العالم، شخصية اللاعب المختلف، القادر على صناعة الفارق، ليس فقط بفضل هدفه الأول، الذي سهل المهمة على فريقه، بل للثقة التي منحها لزملائه، بتحكمه في الكرة، وحسن تصرفه بها، باختيار الوقت المناسب بين بعثرة المدافعين ودس سمومه في دفاعات أسود الفيستيفاليا.

وظهرت قيمة نيمار، بعد مشاركة كيليان مبابي في الشوط الثاني، بإمتاع كل من شاهد المباراة، بلمسات سحرية، وكأنه يخوض مباراة ودية، وهذا أعطى الجميع إيحاء بأن الفريق الباريسي يستمتع بنزهة وليس في لقاء مفصلي على بطاقة الترشح للدور ربع النهائي.

ولو أن هذا لا يقلل من الأداء المتميز، الذي قدمه أنخيل دي ماريا، الذي يمكن اعتباره رجل المباراة الثانية، بتقمصه شخصية "سانتا كلوز"، بتوزيع هدايا للجميع، منهم العرضية التي سجل منها نيمار الهدف الأول، وأخرى أهدرها كافاني بغرابة شديدة.

رجل مخيب | إيمري تشان _ بوروسيا دورتموند

صحيح المدرب لوسيان فافر لم يكن موفقًا في إدارته للمباراة، إلا أن لم يكن محظوظًا بالحالة المتواضعة التي كان عليها جُل لاعبيه، في مقدمتهم صاحب الخبرة إيمري تشان، الذي ورط الفريق، بخروجه عن النص في الدقائق الأخيرة، في مشهد اشتباكه مع نيمار، الذي أسفر عن طرده في اللحظات الأخيرة.

وبعيدًا عن لقطة الطرد، فلم يقدم تشان المستوى المطلوب منه في وسط الملعب، بمعاناة في الاستحواذ على الكرة ونقلها إلى الأمام، بسبب الضغط المفروض عليه من قبل أدريسا جاي وبارديس، وهذا أثر بشكل سلبي على الوسط، خصوصًا في الشق الدفاعي، كما تجلى في سهولة اختراق نيمار من العمق.