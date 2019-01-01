رجل رائع _ رجل مخيب | باريس سان جيرمان × ريال مدريد

تقييم جول للأفضل والأسوأ في قمة الأبطال

في غياب الثلاثي كيليان مبابي ونيمار جونيور وإدينسون كافاني، تمكن باريس سان جيرمان من إسقاط ضيفه العريق ريال مدريد بثلاثية دون رد، في قمة الجولة الافتتاحية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع | أنخيل دي ماريا .. باريس سان جيرمان

قدم الجناح الأرجنتيني واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق مع باريس سان جيرمان، يكفي أنه تحمل مسؤولية الهجوم في غياب الأسلحة الفتاكة، بالتكفل بتسجيل أول هدفين في أول نصف ساعة، مع نشاط وطاقة في كل مكان في الثلث الأخير من الملعب، شكلت خطورة بالغة على دفاع الريال.

أقل ما يُمكن قوله أن دي ماريا فعل كل شيء في كرة القدم، باستغلال مثالي للفرص أمام المرمى، بالتسجيل من فرصتين من تسديدتين على المرمى في الشوط الأول، مع 13 تمريرة دقيقة، حتى الهدف الأخير، صنعه بامتياز قبل أن يجدها مونيير سهلة أمام الشباك، ليثبت أنه رجل باريس سان جيرمان في السهرات الأوروبية الأخيرة، بالمساهمة في 6 أهداف في آخر 8 أهداف سجلها الفريق في البطولة.

رجل مخيب | تيبو كورتوا .. ريال مدريد

لا شك أبدًا أن اللوس بلانكوس قدم مباراة للنسيان، خصوصًا على صعيد الوسط والدفاع، لتأثرهما بغياب لوكا مودريتش وسيرجيو راموس، لكن الحارس تيبو كورتوا، أثبت مرة أخرى أنه الحلقة الأضعف في مشروع زين الدين زيدان، فهو لا يتصدى لأي اختبار صعب، فقط يكتفي بمحاولات بائسة بعد فوات الأوان.

ثنائية جديدة الليلة ! 👌



⚽️الهدف الأول لمانشستر سيتي

جوندوجان◀️رياض محرز



⚽️الهدف الثاني لمانشستر سيتي

رياض محرز ◀️ جوندوجان #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/va6qvtbLMW — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

واليوم، كان باستطاعته القيام بمحاولة أفضل على هدف دي ماريا الأول، والكارثة بحق في الهدف الثاني، الذي لا تستقبله شباك فريق بحجم ريال مدريد، ليواصل تخبطه بالقميص الميرينجي بالفشل في الحفاظ على نظافة شباكه منذ فبراير الماضي.