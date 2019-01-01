رجل رائع - رجل مخيب | المغرب × كوت ديفوار

انتصار ثمين لأسود الأطلسي بالكان

نجح المنتخب المغربي في التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من كأس إفريقيا، عقب التفوق على كوت ديفوار بهدف دون رد، بالجولة الثانية لدور المجموعات.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مهاجم أسود الأطلسي يوسف النصيري في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.

رجل رائع - يوسف النصيري

أداء مميز من مهاجم ليجانيس الإسباني، حيث أثبت قدارته في قيادة هجوم المغرب بالبطولة بعد مغادرة حمد الله.

تحركات مميزة من النصيري، جاء أبرزها في الهدف الحاسم الذي ضمن لفريقه الثلاث نقاط بالشوط الأول.

رجل مخيب - سيري دييه

مستوى مخيب جداً من لاعب الوسط المخضرم، حيث كان ثغرة واضحة لدى المنتخب الإيفواري من الناحية الدفاعية.

تسبب سيري دييه في مرور العديد من الهجمات الخطرة على مرمى فريقه، ولولا يقظة الدفاع لزادت النتيجة عن الخروج بخسارة بهدف نظيف.