النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

رجل رائع - رجل مخيب | العين × ريال مدريد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الأفضل والأسوأ في مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية 2018 والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية، وذلك بعد الفوز على الفريق المضيف العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

رجل رائع – سيرخيو راموس

اختيارات المحررين

أحرز قائد ريال مدرد سيرخيو راموس هدف ريال مدريد الثالث كعادته برأسية قوية، كما اعتاد أن يكون دائمًا رجل النهائيات، ليتوج بلقبه رقم 20 مع ريال مدريد، ولقبه رقم 23 مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سويًا.

راموس أيضًا نجح في التصدي لأخطر كرات العين في المباراة، وذلك بعد أن منع تسديدة اللاعب المصري حسين الشحات من الدخول لشباك فريقه من على خط المرمى، وذلك في الدقائق الأولى من المباراة.

تصدي راموس غير من مجريات المباراة، ومنع العين من افتتاح أهداف المباراة وامتلاك زمام الأمور، ليكون رجل المباراة بامتياز.

رجل مخيب – حسين الشحات

حسين الشحات

قد تكون النجومية نعمة، ولكنها تنقلب أحيانًا لأن تكون نقمة لارتفاع سقف التوقعات دومًا.

حسين الشحات الذي قدم مباراة رائعة أمام الترجي التونسي في ربع النهائي، لم يقدم المستوى المأمول منه أمام ريفر بليت في نصف النهائي، ثم خيب الآمال في النهائي.

اللاعب الدولي المصري قدم مباراة كادت أن تكون جيدة، لولا اللمسة الأخيرة التي حولتها إلى مخيبة، قام بمراوغة رائعة لراموس وكوارتوا ولكنه لم يحسن اللمسة الأخيرة وأهدر فرصة افتتاح أهداف المباراة.

حتى بعد أن حُسمت المباراة لريال مدريد، سنحت أمام حسين الشحات فرصتين لإحراز هدفين ليدخل التاريخ بشكل شخصي، ولكنه لم يحسن أيضًا اللمسة الأخيرة، لذلك لم يقدم الشحات النتيجة المأمولة منه، رغم كونه أحد أخطر الأسلحة الهجومية في المباراة ضد نجوم الميرنجي.

الموضوع التالي:
سيميوني يكشف مطالبه في 2019 وموقف لوكاس مع أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
لينجارد: لعبنا بالكثير من المتعة والحماس والطاقة
الموضوع التالي:
خاص جول - بيرج: الجانب البدني أثر علينا لكننا فخورون بأنفسنا
الموضوع التالي:
سولشاير يعيد الخماسيات الغائبة عن مانشستر يونايتد منذ رحيل فيرجسون
الموضوع التالي:
ألبا: سعداء بالفوز، لكن نريد الحفاظ على مستوانا طوال الـ90 دقيقة
إغلاق