رجل رائع - رجل مخيب | السنغال × بنين

الأفضل والأسوأ في فوز السنغال على بنين



نجح المنتخب السنغالي في التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على بنين بهدف دون رد في دور الثمانية من البطولة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق إدريسا جانا نجم أسود التيرانجا، في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

رجل رائع - إدريسا جايا

بغض النظر عن هدف اللقاء الحاسم لتأهل السنغال، إلا أن لاعب وسط إيفرتون كان الأفضل من بين الفريقين.

نشاط كبير من إدريسا سواء في الحالة الدفاعية والهجومية، توجه في النهاية بهدف بعد معاناة فريقه للوصول لمرمى بنين.

رجل مخيب - كيتا بالدي

يواصل جناح إنتر تقديم مستوياته المحبطة في كأس إفريقيا، ليخيب ظن المدرب أليو سيسيه بعد الاعتماد عليه بشكل أساسي.

إخفاق تام من بالدي في مواقف واحد ضد واحد بالجبهة اليسرى، مما أجبر مدربه على تغييره في الدقيقة 65.