رجل رائع - رجل مخيب | البرتغال × هولندا

مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُوج منتخب البرتغال بلقب دوري أمم أوروبا بعد الفوز على هولندا بهدف دون رد أحرزه جيديش نجم فالنسيا.

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وجاءت المباراة مثيرة وجميلة بين الطرفين وسط أداء جيد جدًا لبعض اللاعبين ومستوً مخيب للبعض الآخر، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ..

رجل رائع | بيرناندو سيلفا - البرتغال

لعب هجوم البرتغال مباراة جيدة جدًا، كان قادرًا على صناعة الخطر والوصول الجدي لمرمى هولندا كلما أراد ذلك، نجح في الضغط والقيام بواجباته الدفاعية حين يُدافع الفريق وكان مزعجًا جدًا للدفاع البرتقالي في حالة الهجوم.

مهندس تلك المنظومة الهجومية للبرتغال هو بيرناندو سيلفا، والذي استطاع برؤيته الرائعة وتمريراته ومهاراته الفردية واستخدامها بطريقة إيجابية، والأهم تحركه بين الخطوط وفي المساحات الفارغة قيادة هجوم فريقه ليلعب دور الحسم ويقود البرتغال للقب الثمين.

العديد من زملائه تألقوا خلال المباراة وأبرزهم سيميدو وروي باتريسيو، لكن نجم مانشستر سيتي كان الأفضل بين الجميع ولذا استحق الفوز بلقب رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب | ستيفن برجوين - هولندا

هولندا لعبت مباراة جيدة في جميع مناطق الملعب باستثناء المناطق الدفاعية للبرتغال، رغم الاستحواذ والأفضلية في وسط الملعب خلال بعض فترات المباراة، إلا أن الهجوم البرتقالي كان السلبية الأكبر اليوم سواء فرديًا أو جماعيًا.

برجوين وبابل لعبا دور الحاضر الغائب في ملعب الدراجاو، لم يُقدما أي إضافة تُذكر لهجوم هولندا ولم يُساعدا في الواجب الدفاعي، ولأن الثاني خرج في بداية الشوط الثاني، حصل الأول على لقب الرجل المخيب رغم أنه غادر عند الدقيقة 60 في اعتراف واضح من كومان بفشل اللاعبين في تقديم المستوى المطلوب.