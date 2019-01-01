رجل رائع - رجل مخيب| البرازيل × بيرو

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في نهائي كوبا أمريكا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب البرازيل على ضيفه بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج بطلاً للمسابقة.

تقدم السليساو بهدف إيفرتون في الدقيقة 15، ثم تعادل باولو جيريرو بركلة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن يسجل جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، ثم تلاه ريتشارليسون في الدقيقة 88 بركلة جزاء.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - إيفرتون

الموهبة البرازيلية قدمت ختاماً رائعاً لبطولة رائعة له على المستوى الفردي، بتسجيل هدف الافتتاح بعد عرضية جابرييل جيسوس.

الهدف أتى من تسديدة إيفرتون الوحيدة طوال المباراة، فيما أكمل 3 مراوغات من أصل 4، كثاني أفضل لاعبي المباراة بعد كريستيان كويفا البيروفي الذي أكمل 7.

رجل مخيب - روبرتو فيرمينو

نجم ليفربول لم يكُن على مستوى الحدث، حيث اكتفى بمشاركة خافتة طوال 75 دقيقة حتى حل ريتشارليسون على حسابه.

فيرمينو قدم تمريرة مفتاحية واحدة و3 تسديدات جميعهم خارج المرمى. ولكنه لم يبخل بأدواره الدفاعية المعتادة، إذ نجح في تدخلين من أصل 4.

رجل محير - جابرييل جيسوس

حسناً، لقد تعرض للطرد في الدقيقة 70 بتدخل أعنف مما ينبغي، ترك الفريق وهو متقدم 2-1 بعشرة لاعبين ومعرض للخسارة حتى حسم ريتشارليسون الأمور في الدقيقة 88.

كل هذا صحيح، ولكن كيف يمكن اعتبار صانع الهدف الأول ومسجل الثاني رجلاً مخيباً؟ وكيف يمكن اعتبار رجلاً هدد فريقه بخسارة اللقب بعد كل ذلك رجلاً رائعاً؟ هو رجل فريد بلا شك، فهو أول من يسجل ويطرد في نهائي كوبا أمريكا على مر التاريخ.