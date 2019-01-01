رجل رائع - رجل مخيب | الاتحاد × الهلال

الأفضل والأسوأ في كلاسيكو آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيطر التعادل السلبي على مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين الاتحاد وضيفه الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورغم المحاولات الهجومية الجيدة للطرفين لكن التفوق كان دومًا لحارسي المرمى والمدافعين مع لمسات أخيرة سيئة من أصحاب المهام الهجومية، وهو ما سيُؤجل الحسم لموقعة الإياب في الرياض في الـ17 من سبتمبر القادم.

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المباراة شهدت أداءً جيدًا من بعض اللاعبين ومخيبًا من آخرين، لكن من الرجل الرائع والمخيب؟ لنرى ..

رجل رائع | صالح السميري - الاتحاد

لاعب وسط العميد لعب مباراة رائعة أمام الهلال، امتاز أداؤه بالنشاط الدائم والتحركات الواعية والإيجابية سواء في الأدوار الدفاعية أم الهجومية.

الجميل أنه لم يكتف بالجهد الدفاعي ومواجهة نجوم وسط الزعيم أصحاب السرعة والمهارة بذكاء ووعي خططي وتكتيكي، بل تقدم لمساعدة زملاءه في الهجوم وأضاف لمنظومة هجوم الاتحاد سواء بالتمريرات الجيدة أو الانطلاقات أو حتى دخول منطقة جزاء الهلال أحيانًا، وقد صنع فرصة ممتازة لكن زميله لويس خيمينيز أهدرها بغرابة.

السميري تفوق في أدائه على عدد من اللاعبين أبرزهم حارسي المرمى فواز القرني وعلي المعيوف، بجانب بافيتيمبي جوميس الذي تحرك كثيرًا وأزعج دفاع الاتحاد رغم إهداره لفرصة سهلة في الشوط الأول.

رجل مخيب | لويس خيمينيز - الاتحاد

لم يظهر الكثير من اللاعبين بالأداء المعروف عنهم، خاصة أندريه كاريلو وإيميليانو فيشيو وسلمان الفرج، لكن الأسوأ كان خيمينيز الذي قدم أقل مستوً له منذ انضم للاتحاد هذا الصيف.

المخضرم التشيلي كان المحطة التي تتوقف عندها هجمات الاتحاد، ربما تداخلت أدواره مع كارلوس فيلانويفا في صناعة اللعب من العمق لكن هذا لا يُعد عذرًا لتقديم مثل هذا الأداء السلبي في التمرير والتحركات.

وقد توج صاحب الـ35 عامًا كل تلك السلبية بإهدار فرصة سهلة جدًا كانت كفيلة بمنح الاتحاد أفضلية مطلوبة قبل لقاء الإياب الصعب في الرياض.