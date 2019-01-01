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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رجل رائع – رجل مخيب| الإنتر × يوفنتوس

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Marco Bertorello
الأفضل والأسوأ في مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بالجولة الرابعة والثلاثين بالكالتشيو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق ديربي إيطاليا المنتظر بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا في الأسبوع الرابع والثلاثين من الكالتشيو.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

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رجل رائع – كريستيانو رونالدو

Cristiano Ronaldo Juventus

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنقذ يوفنتوس من الخسارة في ديربي إيطاليا وإفساد الاحتفالات بالتتويج الرسمي بالسكوديتو الذي حُسم في الجولة الماضية.

هدف رونالدو عزز رصيده في سباق هدافي الكالتشيو، كما أنه أضاف إنجازًا شخصيًا له كونه الهدف رقم 600 له على مستوى الأندية التي لعب لها طوال مسيرته "سبورتينج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس".

رجل مخيب – ماورو إيكاردي

Mauro Icardi Inter 2018-19

النجم الأرجنتيني لم يقدم أي إضافة تذكر لهجوم النيراتزوري طوال المباراة، وظل تائهًا أمام دفاع السيدة العجوز حتى تم استبداله في الشوط الثاني.

أداء إيكاردي المخيب في ديربي إيطاليا يأتي كطعنة أخرى للمشاكل التي يعيش فيها اللاعب مع إدارة النادي في الشهور الأخيرة بعد سحب شارة قيادة الفريق منه، وتعزز الأنباء التي تتحدث عن اقترابه من الرحيل عن قلعة جيوزيبي مياتزا.

 

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