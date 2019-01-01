رجل رائع – رجل مخيب| الإنتر × يوفنتوس

الأفضل والأسوأ في مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بالجولة الرابعة والثلاثين بالكالتشيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق ديربي إيطاليا المنتظر بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا في الأسبوع الرابع والثلاثين من الكالتشيو.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

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رجل رائع – كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنقذ يوفنتوس من الخسارة في ديربي إيطاليا وإفساد الاحتفالات بالتتويج الرسمي بالسكوديتو الذي حُسم في الجولة الماضية.

هدف رونالدو عزز رصيده في سباق هدافي الكالتشيو، كما أنه أضاف إنجازًا شخصيًا له كونه الهدف رقم 600 له على مستوى الأندية التي لعب لها طوال مسيرته "سبورتينج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس".

رجل مخيب – ماورو إيكاردي

النجم الأرجنتيني لم يقدم أي إضافة تذكر لهجوم النيراتزوري طوال المباراة، وظل تائهًا أمام دفاع السيدة العجوز حتى تم استبداله في الشوط الثاني.

أداء إيكاردي المخيب في ديربي إيطاليا يأتي كطعنة أخرى للمشاكل التي يعيش فيها اللاعب مع إدارة النادي في الشهور الأخيرة بعد سحب شارة قيادة الفريق منه، وتعزز الأنباء التي تتحدث عن اقترابه من الرحيل عن قلعة جيوزيبي مياتزا.