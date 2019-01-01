رجل رائع – رجل مخيب | الأرجنتين × قطر



رافق المنتخب الأرجنتيني المتأهلين للدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، بفوزه على قطر بهدفين نظيفين، في ختام مواجهات الدور الأول، لحساب المجموعة الثانية، التي تصدرها المنتخب الكولومبي بالعلامة الكاملة في 3 مباريات.

وإليكم فقرتنا المعتاد .. الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع | لاوتارو مارتينيز

فعل المهاجم العشريني ما يريده منتخب بلاده بالضبط، استغلال أنصاف الفرص قبل الفرص الحقيقية، وهو ما فعله عندما تلقى هدية بسام الراوي في أول 4 دقائق، ليتسلمها بأريحية، ثم أسكنها الشباك بيسراه، متسلحًا بثقته الكبيرة في نفسه، باعتباره هداف الأرجنتين تحت قيادة المدرب سكالوني.

ولم يكتف مهاجم الإنتر بالهدف، بل قام بدوره كمهاجم يتبادل مركزه مع أجويرو بامتياز، وهذا ما جعل فرص الأرجنتين تبدو خطيرة، رغم ندرتها.

رجل مخيب | المعز علي

يبدو وكأن هداف بطولة كأس آسيا، تغيرت حالته المزاجية من النقيض إلى النقيض، بعد فرصة الانفراد التي أهدرها في أول 21 دقيقة، بعدها وضح عليه التوتر والعصبية الزائدة، وكأن الفرصة لم تأت مرة أخرى.

ووضح حالة المعز المزاجية السيئة، وهو يعترض على جُل قرارات الحكم، لدرجة إعطاء حكم الساحة فرصة ذهبية لإشهار البطاقة الصفراء، بعد مبالغته في اعتراضه على مخالفة في وسط الملعب، أضف إلى ذلك، اعتماده على الحل الفردي بشكل مبالغ فيه، على غير عادته، وتجلى ذلك، في انطلاقته العنترية، التي كانت تنتهي قبل وصوله منطقة جزاء التانجو.