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رجل رائع – رجل مخيب | الأرجنتين × البرازيل

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من هو الأفضل والأسوأ في مباراة الأرجنتين والبرازيل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

خسرت الأرجنتين مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل بثنائية نظيفة لتفشل في الوصول للنهائي الثالث على التوالي.

وسجل الهدفين كلًا من جابريل خيسوس في الدقيقة 19 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

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البرازيل لم تقدم المستوى المبهر ولكن نجحت في اللعب على المرتدات والفوز رغم تفوق الأرجنتين.

وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين وظهور البعض الآخر بمستوى مخيب.

وفي التقرير الآتي نستعرض أفضل وأسوأ لاعب في اللقاء.

رجل رائع - 

 Messi Casemiro Brasil Argentina Copa America 02072019

ميسي قدّم كل شيء في مباراة البرازيل سواء فيما يتعلق بالتسديد على المرمى أو صناعة الفرص ولكن القائم وأليسون تمنع وحرمه من التسجيل.

على مستوى الأرقام، ميسي هو أكثر من سدد على المرمى من الفريقين بالتساوي مع لوتارو مارتينيز إلا أنّ واحدة من تسديداته جاءت في القائم.

كما كان الأكثر خلقًا للفرص بين الفريقين بواقع 4 فرص وحتى في الثنائيات كسب 12 مرة من أصل 20 كأفضل لاعب في المباراة.

لو أرادنا اختيار لاعبًا من البرازيل، فإن الدور الذي قام به داني ألفيس على المستوى الدفاعي والهجومي كان رائعًا للغاية وأثبت أنّ العمر مجرد رقم، ويكفيه أنّ الهدف الأول كان من مجهود فردي كبير للاعب.

رجل مخيب - أنخيل دي ماريا

Di Maria James Argentina Colombia Fecha 1 Grupo B Copa America 2019

لو هناك اختيار لأكثر لاعب مخيب للأرجنتين في البطولة فإن دي ماريا يستحقها، فلم يقدم أي شيء في المباريات التي شارك فيها سواء أساسيًا أم بديل.

بنزوله في الشوط الثاني، لم يظهر دي ماريا بالصورة المطلوبة وتسبب في إهدار العديد من الفرص دون القدرة على بناء الهجمات.

من جانب الأرجنتين، هناك أيضًا أكونيا الذي ظهر بشكل سيء قبل مغادرته وحتى رباعي الدفاع سواء بازيلا أو أوتامندي أو فويث أو تاليافيكو فلم يكونوا في أفضل أحوالهم.

المنتخب الأرجنتيني لعب أفضل مباراة له في كوبا أمريكا 2019 ولكنّه أخفق في بعض الأوقات والمحصلة كانت خروج من نصف النهائي.

 

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