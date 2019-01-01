رجل رائع - رجل مخيب | إيفرتون × مانشستر سيتي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع السابع للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع للبريميرليج.

سجل لسيتي كل من جابرييل جيسوس في الدقيقة 24 ورياض محرز في الدقيقة 71 ورحيم سترلينج في الدقيقة 84، فيما سجل كالفرت لوين هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 33.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – رياض محرز

بتقييم مرتفع للغاية وصل إلى 9 في أغلب التقديرات، قدم الجزائري مباراة رائعة تعيد للأذهان ما كان يفعله أيام ليستر سيتي.

محرز سدد 5 مرات جميعهم على المرمى، ولكن لم يحالفه الحظ سوى بدخول واحدة منهم. ولكنه ليس أكثر من سجل فقط..

دقة تمرير نجم الجزائر وصلت إلى 93%، بواقع 52 تمريرة صحيحة من أصل 56، كما تصدر صناعة اللعب مقدماً 5 تمريرات مفتاحية، متفوقاً على كل من في الملعب عدا جيلفي سيجوردسون الذي تساوى معه.

رجل مخيب – لوكاس ديني

الظهير الفرنسي لم يكن محظوظاً بما واجهه الليلة.. كما لم يكن في أفضل أحواله أيضاً.

لوكاس حاول التدخل 5 مرات، نجح في اثنتين فقط وتعرض للمراوغة في 3 مناسبات، كثاني أكثر من يتعرض لها على أرضية الملعب.