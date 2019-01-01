رجل رائع _ رجل مخيب | إيبار وريال مدريد

تقييم جول للأفضل والأسوأ في لقاء إيبار ضد ريال مدريد

اكتسح ريال مدريد مضيفه إيبار رباعية بلا هوادة في مباراة الجولة الثالثة عشر لليجا، ليجلس اللوس بلانكوس على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة قبل مباراته مع سيلتا فيجو.

رجل رائع | كريم بنزيما _ ريال مدريد

قدم الفرنسي النسخة المثالية التي ينتظرها منه زين الدين زيدان وكل عشاق ريال مدريد منذ رحيل هداف النادي التاريخي كريستيانو رونالدو، ويُمكن القول بأنه أعطى درسًا في كيفية التحرك بالكرة وبدونها في الثلث الأخير من الملعب، ليفتح مساحات لهازارد وفاسكيز والقادمين من الخلف في الثلث الأخير من الملعب.

كما لعب دوره الرئيسي كرأس حربة كما ينبغي، بعدم التوقف عن تهديد الحارس بكل الطرق، سواء بسرقة المدافعين في العرضيات أو بالاعتماد على الحل الفردي داخل منطقة الجزاء، كما فعل في أول فرصة في اللقاء التي ضربت على الألواح الخشبية، ليكافئ نفسه في النهاية بتسجيل هدفين واعتلاء صدارة هدافي الليجا.

رجل مخيب | بابلو دي بلاسيس _ إيبار

رغم أن المدافع الأيمن الأرجنتيني كان يمثل عنصر الخبرة في دفاع فريقه الباسكي، إلا أنه كان الحلقة الأضعف في الدفاع، بمعاناة مع إدين هازارد منذ الدقيقة الأولى وحتى بعد استبدال النجم البلجيكي بالبرازيلي اليافع فينيسيسوس جونيور، والدليل على ذلك أنه يتحمل الجزء الأكبر من أول هدفين.

أجمل فيديو ستراه اليوم 😂



هكذا يحاول جمهور الهلال تقليل حدة التوتر قبل النهائي🙌

(📽: @__wa7eed)#الثالثة_ثابتة#الهلال_أوراوا_ذهاب_أبطال_آسياpic.twitter.com/uCRoOV4z6A — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 9, 2019

في الهدف الأول ترك مكانه ليسجل بنزيما بهذه الأريحية، أما في الثاني، فلم يجد سوى حل إعاقة هازارد داخل منطقة الجزاء، ليهدي الريال ركلة الجزاء التي سجل منها راموس الهدف الثاني عند الدقيقة 20، وهذا ما قتل الطموح والرغبة داخل زملائه.