رجل رائع – رجل مخيب | إنتر ونابولي

تقييم الأفضل والأسوأ ف ذهاب نصف نهائي كوبا إيطاليا



وضع نابولي قدمًا في نهائي كأس إسبانيا، بفوزه على إنتر بهدف نظيف في مباراة ذهاب نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب "جوسيبي مياتزا" في آخر ساعات الأربعاء.

رجل رائع | فابيان رويز _ نابولي

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صنع لاعب الوسط الإسباني الفارق لكتيبة المحارب جينارو جاتوزو، بتحركاته الرائعة في الثلث الأخير من الملعب، وجرأته في الاعتماد على نفسه، بالحل الفردي في بقع سحرية في المناطق الدفاعية للأفاعي، غير أنه أجاد في تنويع اللعب، بتمريرات دقيقة على أطراف الملعب للأجنحة أو في العمق.

ولأنه رجل المباراة الأول، كافئه القدر بهدف على طريق ليونيل ميسي ومحمد صلاح، بفاصل جماعي ولا أروع، ختمه بتسديدة في المكان المستحيل للحارس الثلاثيني المخضرم دانيل باديني، ليقرب فريقه من النهائي.

رجل مخيب | ستيفان دي فري – إنتر

كان الحلقة الأضعف في الخط الخلفي، بابتعاده عن ميلان سكرينيار في الشوط الأول، وأيضًا مع أمبروزيو في الشوط الثاني بعد مشاركته كبديل، ووضح أنه ليس في يومه، في اهتزازه في المواجهات المباشرة مع ميرتينز قبل خروجه وفابيان رويز، وكأن الفريق كان يلعب منقوص مدافع.

مع ذلك، لا يعتبر دي فري المسؤول الأول عن الهزيمة، والسبب أن أكثر من نصف اللاعبين كانوا في يوم للنسيان، وربما لتأثرهم بالمجهود البدني الكبير الذي بُذل في مباراة الديربي، رغم التغييرات التي أجراها كونتي للخروج من هذه الورطة.