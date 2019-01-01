رجل رائع – رجل مخيب| أياكس أمستردام × توتنهام هوتسبر

الأفضل والأسوأ في مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق توتنهام هوتسبر فوزًا تاريخيًا على مضيفه أياكس أمستردام بثلاثية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة في الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع – لوكاس مورا

النجم البرازيلي قدم مباراة ستخلد اسمه في تاريخ النادي للأبد، لم لا، فهو قاد توتنهام هوتسبر لخوض نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بهاتريك تاريخي في الشوط الثاني فقط من المباراة.

ما لم يحققه مورا مع باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم، حققه مع توتنهام وهو الوصول للمباراة النهائية.

رجل مخيب – أندريه أونانا

قدم حارس فريق أياكس أمستردام أندريه أونانا مباراة متواضعة، تسبب في خطأ فادح أسفر عن هدف توتنهام الثاني الذي عاد به للمباراة، وكانت قرارته طوال المباراة طائشة من خروج غير موفق أو تمركز سيء، وهو ما انعكس بالتوتر على مدافعي الفريق.