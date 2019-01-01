رجل رائع - رجل مخيب | أولمبيك ليون × برشلونة

وإليكم رجل رائع وأخر مخيب في مواجهة الفريقين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انتهت ثاني مواجهات اليوم في دور الـ16 بدوري الأبطال سلبياً لننتظر نتيجة الحسم في لقاء الإياب بين أولمبيك ليون وبرشلونة على الأراضي الفرنسية.

وعرف برشلونة كيفية الصمود خارج قواعده وكان قريبًا من التسجيل، أمام شجاعة ليون الهجومية وأداءه الدفاعي في الشوط الثاني.

ليلة الأبطال بدون أهداف 🙄

بانتظار المواجهة في كامب نو لمعرفة المنتصر 👀 pic.twitter.com/fWHjjOHFqz — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وإليكم رجل رائع وأخر مخيب في مواجهة الفريقين

رجل رائع – ليونيل ميسي

ينقصه فقط التسجيل، ليكون أفضل رجل بالمباراة دون مُنازع، سدد 7 كرات على مرمى، منها واحدة تصدى لها لوبيز ببراعة، كاكثر من سدد من لاعبي الفريقين.

كما صنع 4 فرص محققة للتسجيل، ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 91.2%

ثالث أكثر لاعب فقد استحواذه على الكرة، بعد ألبا وديميبلي، لكنه كان الخطر الأول كالمعتاد على مرمى ليون.

رجل مخيب – برتراند تراوري

المهاجم البوركينابي فشل في تقديم الفارق للكتيبة الفرنسية في لقاء اليوم، حيث لعب كجناح أيسر ومُثقل بمهام دفاعية.

فصنع فرصة واحدة للتسجيل ووصلت نسبة تمريراته إلى 80%، وفشل في الفوز بالصراعات الثنائية سواء أرضاً أو هواءً مع لاعبي البلاوجرانا.

كما فقد الكرة 10 مرات، لكنه كان أكثر من استعاد الكرة برصيد 7 مرات لصالح ليون.

قد يكون ترواري عانى اليوم من مركزه وواجباته الدفاعية، إلا أنه لديه الكثير ليعوضه في الإياب بعدما شارك في 69 دقيقة.