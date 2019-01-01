الليجا

رجل رائع - رجل مخيب | أوساسونا × برشلونة

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة الأسبوع الثالث لليجا..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل أوساسونا الصاعد حديثاً مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

تقدم روبرتو توريس في الدقيقة السابعة لأوساسونا، وتعادل أنسو فاتي في الدقيقة 51، ثم تقدم برشلونة بهدف أرتور في الدقيقة 64، قبل أن يعود توريس بالتعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كارلس بيريز

Carles Perez Pervis Estupiñan Osasuna Barcelona LaLiga 31082019

اختيارات المحررين

مهاجم لاماسيا الواعد لا يزال يثبت نفسه خطوة تلو الأخرى، رغم أنه كاد يمنح برشلونة الفوز ولم يستطع في الدقائق الأخيرة.

بيريز صنع هدفي البلوجرانا في اللقاء، وأظهر جرأة كبيرة ينقصها إتقان التنفيذ المكتسب مع الوقت، إذ نجح في 3 مراوغات من أصل 7، ونجح في تدخل وحيد من أصل 7 أيضاً.

رجل مخيب - نيلسون سيميدو

Semedo Athletic Club Barcelona LaLiga

الظهير البرتغالي قدم شوطاً سيئاً للغاية، نعلم أن إرنستو فالفيردي لا يفضله في معظم الأوقات، ومن الممكن أن يقصيه تكفيراً عن أخطاء روبرتو كما حدث الموسم الماضي أمام فالنسيا.

ولكن تلك المرة كان خروج سيميدو مع نهاية الشوط الأول ونزول الواعد أنسو فاتي تحركاً جيداً، ليس فقط لأن فاتي سجل لاحقاً، بل لأن مباراة سيميدو لم تكن الأفضل.

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