رجل رائع - رجل مخيب| أتلتيك بلباو × برشلونة

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في تعادل برشلونة السلبي ضد بلباو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لليجا.

عاد ليونيل ميسي للمشاركة بصفة أساسية، فيما عاد عثمان ديمبيليه إلى صفوف الفريق حيث شارك كبديل، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ.

رجل رائع - مارك أندريه تير شتيجن

في المباريات المتكافئة على صعيد الفرص والتي يشوبها الكثير من الاستحواذ السلبي المتقدم، يُصبح دور الحارس مفصلياً للغاية.

الألماني قام بـ3 تصديات بارزة منعت النتيجة الأسوأ ضد فريقه، وهي الخروج بالخسارة.

رجل مخيب - لويس سواريز

صفر كبير، لا شيء على الإطلاق، مباراة سيئة متكررة من المهاجم الأوروجوياني.

صفر من المراوغات الناجحة، تسديدتين خارج المرمى، فقط تمريرتين مفتاحيتين وصراع هوائي وحيد أنصفوه في تلك الليلة.