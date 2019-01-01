رجل رائع - رجل مخيب | أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

الأفضل والأسوأ في قمة يوفنتوس وأتلتيكو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تمكن أتلتيكو مدريد من اقتناص التعادل بهدفين لكل فريق مع يوفنتوس، في المواجهة المثيرة التي جمتعهما بالجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

البداية كانت بثنائية ليوفي أحرزها خوان كوادرادو وبلايس ماتويدي، قبل أن يدرك أتلتيكو التعادل بهدفين لسافيتش وهيكتور هيريرا.

رجل رائع - كوادرادو

في ظل الحالة السيئة لمعظم لاعبي الخط الهجومي ليوفنتوس، تمكن الكولومبي من فرض نفسه بشكل واضح خلال أحداث المباراة.

أدوار كوادرادو الدفاعية والهجومية وإتقانه لها، لعبت دوراً كبيراً في قلب الأمور لصالح يوفنتوس خاصة بالشوط الثاني.

نجح في قطع 3 كرات لأتلتيكو وقام بمراوغتين، كما أحرز الهدف الأول وسط تكتل قوي من أصحاب الأرض.

رجل مخيب - كريستيانو رونالدو

الطبيعي في مثل هذه المباريات، أن يكون البرتغالي هو متصدر المشهد، وصاحب الإضافة الاكبر من بين لاعبي الفريقين.

الأمر لم يكن كذلك لرونالدو، حيث اختفى تماماً وسط دفاع أتلتيكو في العديد من اللحظات، وربما يتقاسم لقب الأسوأ مع دييجو كوستا مهاجم الفريق الإسباني.

رونالدو مر بمراوغة ناجحة واحدة فقط، ولم يتمكن من إحداث الفارق المعتاد في مختلف فترات اللقاء سواء خلال تقدم فريقه أو تعادله.