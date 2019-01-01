رجل رائع - رجل مخيب | أتلتيكو مدريد × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع السابع لليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتهى ديربي العاصمة الإسبانية بالتعادل السلبي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع السابع لليجا.

النتيجة تركت ريال مدريد في الصدارة المؤقتة بـ15 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ14 نقطة.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – توماس بارتي

لاعب الارتكاز كان له دوراً كبيراً في كبح خطوة الميرينجي بتلك المباراة، بـ3 تدخلات ناجحة واعتراض للكرة، إلى جانب إسهام هجومي بأربعة مراوغات ناجحة من أصل 4، وتمريرة مفتاحية.

أيضاً نجح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في جميع تدخلاته الثلاثة، في ليلة قلت بها خطورة أتلتيكو مدريد، وكلما ظهرت كان سيرجيو لها بالمرصاد.

رجل مخيب – إيدين هازارد

البلجيكي لم يجد أقدامه بعد في مدريد، بمباراة عادية لم يسدد خلالها على المرمى، ونجح في مراوغة واحدة وصنع فرصتين، هذا كل شيء تقريبأً.

هازارد ترك موقعه في الدقيقة 77 ليحل خاميس رودريجيز على حسابه، ولا يزال جماهير الملكي بانتظار انفجاره المتوقع..