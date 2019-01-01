رجل رائع - رجل مخيب | أتالانتا ويوفنتوس

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مواجهة أتالانتا يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

جاء فوز يوفنتوس بعد سيطرة كبيرة لفريق أتالانتا على أحداث المباراة التي بدت تذهب في صالحهم حتى الدقيقة الـ ٧٤ من عمرها.

إليكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - ماريو بازاليتش

لاعب وسط الملعب المهاجم في صفوف فريق أتالانتا كان المحرك الأساسي في هجمات الفريق أصاحب الأرض مساء اليوم.

بازاليتش كان همزة الوصل بين خط وسط أصحاب الأرض وهجومهم وصنع العديد من الكرات التي كادت أن تنتهي بأهداف في مرمى شتشيسني.

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ليس هذا فحسب فساهم اللاعب دفاعيًا بشكل مؤثر مع فريقه وافتك الكرة مرتين من نجوم يوفنتوس مانعًا إياهم من بدء هجمات خطيرة.

واستحق أيضًا النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين أن يتم اختياره كالأفضل في المباراة بسبب تسجيله لهدفي الفوز ليوفنتوس، لكن بازاليتش تفرد في الأداء دون الحاجة للتسجيل.

رجل مخيب - سامي خضيرة

لم يقدم وسط الملعب الألماني أفضل مستوياته في مباراة اليوم وظهر بعيدًا للغاية عن مستواه بفقدان العديد من الكرات وسوء تحركات.

خضيرة لم يقدم المساندة الدفاعية الكافية للخط الخلفي ليوفنتوس كما لم يمنح خط هجومه الدعم الكافي والمساهمة المنتظرة منه.

كل تمريرات اللاعب السابق لريال مدريد في المباراة كانت سلبية وللخلف دون أي مساهمة منه في صناعة اللعب أو الخطورة على مرمى أصحاب الأرض أتالانتا.

حتى أن المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو وافقنا على ذلك وأخرجه في الدقيقة الـ ٧٠ من عمر اللقاء عقب أن فشل في وضع أي بصمة على أداء الفريق.