رجل رائع - رجل مخيب | آرسنال × مانشستر يونايتد

الأفضل والأسوأ في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على مضيفه آرسنال بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، أعرق بطولات كرة القدم.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع – روميلو لوكاكو

الدبابة البلجيكية رد في هذه المباراة على المشككين في قدراته، رُغم عدم مشاركته أساسيًا في مباريات البريميرليج منذ وصول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار لقلعة أولد ترافورد، إلا أنه كان اللاعب الأفضل في ملحمه انتصارهم على آرسنال.

لوكاكو ثاني أفضل هداف في مونديال روسيا 2018 صنع هدفين في المباراة، وكان أحد أخطر أسلحة الشياطين الحُمر الهجوية حتى تم استبداله.

رجل مخيب – بيتير تشيك

الحارس التشيكي المخضرم قدم أحد أسوأ مبارياته وتلقى ثلاثة أهداف في شباكه، ربما تأثر بعدم مشاركته أساسيًا في مباريات البريميرليج هذا الموسم، أو قد يكون تأثر بإعلان قرار اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما انعكس على ثقته في قدراته وثباته اليوم أمام هجوم الشياطين الحُمر.