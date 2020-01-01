رجل رائع - رجب مخيب: بايرن ميونخ وتشيلسي

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ..

انتصار كبير ظفر به بايرن ميونخ من قلب الستامفورد بريدج، حيث انتصرت كتيبة هانزي فليك على تشيلسي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هذا الانتصار يضع به بايرن ميونخ قدمًا في ربع النهائي، ولكن الأمر البارز حقًا كان الأداء المميز الذي ظهر به النادي الألماني وبرهن به أنه سيكون ندًا كبيرًا للكبار على اللقب الأوروبي الحلم.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة.

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رجل رائع: روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ

مباراة كبيرة من الدولي البولندي رد فيها على جميع منتقديه والمشككين في قدراته في المباريات الكبيرة، فقد أبدع وصال وجال بأتم معاني الكلمات.

بشكل عام كان بايرن ميونخ كله من مانويل نوير مرورًا بخط الدفاع وحتى الهجوم في حالة تألق كبيرة، ولكن ليفا على وجه الخصوص قدّم مباراة مميزة من خلال تحركاته ودهائه الشديد.

صناعة ممتازة للهدف الأول وتحرك عظيم في الهدف الثالث، ولا يجب الإغفال أيضًا عن الدور الكبير لتوماس مولر وسيرجي جنابري، والأروع منهم أيضًا إدجار ديفيز، الذي كان يركض بمفرده في الجبهة اليُسرى للبلوز.

رجل مخيب: سيزار أزبيلكويتا - تشيلسي

بالنظر إلى تشيلسي، فإن الفريق كان مأسويًا في كافة خطوطه، ولكن الأداء المخيب للغاية كان من سيزار أزلبيلكويتا، الذي لم يقدم الإسهام الدفاعي ولا الهجومي المتوقع منه.

في الوقت نفسه فقد كان أوليفيه جيرود في أسوأ حُلة ممكنة، وكذلك الحال بالنسبة لماسون ماونت، هيّمن بايرن على المباراة من جميع النواحي، وكان تشيلسي ضيفًا في الملعب لا مضيف على الإطلاق.