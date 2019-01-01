رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي..

قدّم مانشستر يونايتد مباراة كبيرة واستطاع أن يُحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن الضيوف باغتوا أصحاب الأرض بهدف مبكر، إلا أن كتيبة أولي جونار سولشاير استطاعت أن تعود وتمتع وتقنع بأربعة أهداف، لتواصل تقربها من المربع الذهبي.

الآن نتعرف على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد

مباراة كبيرة للغاية من مارسيال الذي يُبرهن في كل مباراة على معدنه العظيم، فالدولي الفرنسي كان السبب في الانقلاب الكبير الذي حدث في المباراة بإسهاماته الهجومية الفذّة، وليس فقط بالهدف الذي فتح به أبواب مرمى نيوكاسل.

إنهاء رائع من مارسيال في الهدف الثاني وكان هو مصدر الخطورة الأول من خلال تحركاته وتسديداته، وربما لو كان محظوظًا بعض الشيء لأحرز الهاتريك اليوم.

يجب أيضًا الإشادة باللاعب الشاب ماسون جرين وود الذي قدّم أداءً مميزًا وبرهن على موهبته الكبيرة، مانشستر يونايتد كسب لاعبًا من طينة الكبار حقًا.

رجل مخيب: فابيان شار - نيوكاسل

من الصعب تحديد لاعب بعينه كالأسوأ في المباراة من ناحية نيوكاسل، فالفريق الضيف بعد أول ثلث ساعة اختفى تمامًا وهيمن المانيو على المباراة شكلًا وموضوعًا.

لكن فابيان شار وحده تسبب في هدفين قتلا المباراة، فهو من مرر الكرة لجرين وود والتي سددها في الشباك مُعلنًا تقدم الشياطين الحُمر، قبل أن يعود مجددًا ويفشل في الارتقاء أمام ماركوس راشفورد في الهدف الثالث.

حتى في الشوط الثاني كان نقطة ضعف واضحة تسلل من خلالها المانيو إلى مرمى نيوكاسل، الذي لم يكن في أحسن حال بوجود الحارس المتواضع دوبرفاكا.