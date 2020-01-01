رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو..

ثأر مانشستر سيتي لهزيمته الأخيرة من مانشستر يونايتد، وسحق المانيو بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

مباراة كبيرة من كتيبة بيب جوارديولا في مقابل غياب كامل لكتيبة أولي جونار سولشاير، ليقترب السيتزنز من الحفاظ على لقبهم للعام الثاني على التوالي.

الآن نمر سويًا إلى الرجل الرائع والمخيب في هذه المباراة..

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رجل رائع: رياض محرز - مانشستر سيتي

مباراة كبيرة من الدولي الجزائري الذي صال وجال في المباراة وهيمن بصورة مطلقة على الجبهة اليسرى لمانشستر يونايتد، وكان بمقدوره أن يحرز أكثر من هدف لولا تألق دي خيا.

بجانب الهدف الرائع الذي أحرزه، فإن محرز كان النقطة الأخطر على الإطلاق في السيتي، كل كرة تصل إلى قدمه كانت بمثابة إنذار لخطورة محتملة على مرمى أصحاب الأرض.

لا يجب الإغفال أيضًا عن التألق والحالة الكبيرة التي كان عليها كيفن دي بروين اليوم، ولولا أن محرز هو من جذب الأنظار بكل ما قدمه لكان هو الرجل الرائع.

رجل مخيب: جيسي لينجارد - مانشستر يونايتد

يمكنك أن تتحدث عن الأداء المزري الذي قدمه فيل جونز، ويمكنك أن تكتب مقالات عن سوء أداء كل لاعب في مانشستر يونايتد، لكن بالتأكيد هذا لن يكون في ربع سوء جيسي لينجارد.

لن تفهم ماذا يقدم هجوميًا، ولن تجده يسهم دفاعيًا، عند وجوده في الملعب يكون اليونايتد بعشرة لاعبين، اليوم كان غائبًا كما جرت العادة، خسر اليونايتد لاعبًا طوال الشوط الأول بسببه.

الرجل الأسوأ بدون منازع، وجود لاعب مثله في مانشستر يونايتد دليل على حجم المآساة التي يعيشها الشياطين الحمر حقًا..