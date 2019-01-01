رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر سيتي وشيفيلد

الأفضل والأسوأ في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

أنهى مانشستر سيتي عام 2019 بفوز سهل على شيفيلد بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت سيطرة من جانب مانشستر سيتي، ولكن دون هجمات حقيقية على مرمى شيفيلد إلا في بعض الكرات القليلة.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع كيفين دي بروينه

البلجيكي قدم مباراة كبيرة اليوم، ونجح في قياده فريقه للنقاط الثلاث بعد صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني.

وبعيداً عن المشاركة في هدفي المباراة، دي بروينه استطاع أن يخلق فرصتين للتسجيل طيلة المباراة، كما سدد تسديدتين على المرمى جاء من إحداهما الهدف الثاني لفريقه.

رجل مخيب رحيم ستيرلينج

لاعب مانشستر سيتي لم يكن في يومه، وفشل في صناعة أي خطورة لفريقه أمام شيفيلد بل وأهدر العديد من الفرص الخطرة لفريقه بسبب عدم التركيز.

ستيرلينج طيلة مشاركته في المباراة لم يستطع أي يسدد أي تسديدة على مرمى شيفيلد، ولم يصنع إلا فرصة واحدة للتسجيل طيلة 88 دقيقة.