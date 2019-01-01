رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر سيتي وأرسنال

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي..

سحق مانشستر سيتي مضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هيمنة مطلقة وأداء مزرٍ، ربما يكون هذا هو العنوان الذي يصف هذه المباراة، السيتي كان قويًا للغاية وأرسنال كان في قمة السوء، كتيبة جوارديولا لم تجد صعوبة في النصر، بينما اتضح حاجة الجانرز إلى مدرب في أسرع وقت.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والرجل المخيب في هذه المباراة..

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رجل رائع: كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

مباراة من الزمن الجميل لدي بروين، فالدولي البلجيكي الذي تراجع مستواه نسبيًا في الآونة الأخيرة، أبهر وأمتع وأقنع أمام أرسنال وكان رجل المباراة الأول بدون منازع.

صحيح أن السيتي كان إجمالًا رائعًا، ولكن دي بروين كان متعة للناظرين بأتم معاني الكلمة، صناعة لعب عظيمة وتمريرات رائعة والأهم، أحرز هدفين من أروع ما يكون.

رجل مخيب: كالوم تشامبرز - أرسنال

إن استثنينا بيرند لينو، ففريق أرسنال كله كان في أسوأ صورة من الممكن أن يظهر بها، لا دفاع ولا هجوم، لا أوزيل ولا أوباميانج ولا سوكراتيس، الجميع كان حاضرًا غائبًا.

لكن يظل الأبرز سوءًا هو تشامبرز، الذي كان نقطة ضعف واضحة وكبيرة في دفاعات أرسنال، أخطاء بالجملة جعلت جيسوس وكأنه في التدريبات وليس في مباراة رسمية، مع قرارات أغلبها خاطئة جعلت موسم الجانرز أسوأ مما كان عليه بالفعل.