رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وليستر سيتي

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي..

أرسل ليفربول رسالة لجميع المنافسين مفادها أنه لا يُقهر، وسحق ليستر سيتي بالأربعة على ملعب كينج باور آرينا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من الموسم الكبير الذي يقدمه ليستر والذي جعله في مركز الوصافة، إلا أنه لم يتمكن من الصمود كثيرًا أمام طوفان الليفر، فقدمت كتيبة يورجن كلوب مباراة أكثر من رائعة واستحقت الانتصار في النهاية.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: أليكسندر أرنولد - ليفربول

مباراة كبيرة للغاية من الدولي الإنجليزي الذي يُبرهن مباراة تل والأخرى على أنه واحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم حاليًا، أداء أكثر من رائع وعبقرية لا يمكن وصفها سوى بأنه ربما يكون الظهير الأيمن الأفضل بالعالم الآن.

هدف أكثر من رائع سبقه صناعته لهدفين بصورة مثالية، لقد صنع أرنولد الفارق لليفربول اليوم، وكان الرجل الأبرز على الإطلاق على أرض الملعب، هو بالفعل رجل المباراة بدون منازع.

رجل مخيب: محمد صلاح - ليفربول

قدّم ليفربول ككل مباراة كبيرة، ولكن محمد صلاح كان بمثابة الغائب الحاضر، في الشوط الأول عجز عن تسجيل أكثر من فرصة سهلة وأضاع كرات برعونة لم تكن منتظرة أو متوقعة من نجم بحجمه.

الأداء السلبي الذي ظهر به الفرعون المصري كان سببًا كافيًا لكلوب حتى يسحبه ويمنح أوريجي الفرصة، فقد كان صلاح حلقة الضعف الوحيدة اليوم في صفوف كتيبة المدرب الألماني.

يجب الإشارة أيضًا إلى أن هناك عدد من اللاعبين ظهروا بصورة سلبية في ليستر سيتي، فالفريق ككل لم يكن حاضرًا في كينج باور من الأساس، وبالتأكيد فإن الآمال كانت كبيرة على جيمي فاردي، لكنه لم يظهر لا هو ولا فريقه ولا مدربه بالصورة المأمولة.