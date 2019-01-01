رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وسالزبورج

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا..

تمكن ليفربول من ضمان تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على سالزبورج بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

على الرغم من الفرص الكثيرة التي أضاعها سالزبورج وأفضليته النسبية في الشوط الأول، لكن خبرة ليفربول والإمكانيات الفردية لكتيبة يورجن كلوب حسمت المباراة لصالح متصدر الدوري الإنجليزي.

الآن نتعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب لهذه المباراة..

مسؤول كبير من مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول وسالزبورج بسبب ميركاتو الشتاء

رجل رائع: أليسون - ليفربول

صمام الآمان في ليفربول اليوم كان أليسون بيكر بدون منافسة، تصدى إلى أكثر من كرة كانت لتقلب المباراة رأسًا على عقب وحافظ على حظوظ ليفربول حتى استفاق في الشوط الثاني.

كالعادة تعملق أليسون عندما تراجع مستوى ليفربول، ولكن لا يجب الإغفال أيضًا عن الأداء المبهر الذي قدمه ساديو ماني وكذلك فيرجيل فان دايك.

من سالزبورج النتيجة ظلمت الياباني تاكومي مينامينو، والذي قدّم مباراة عظيمة جدًا في الشوط الأول جعلته محط الأنظار من الجميع وليس إيرلينج هالاند.

رجل مخيب: إيرلينج هالاند - سالزبورج

بصفته اللاعب الذي جذب انتباه الجميع وعولت عليه الجماهير النمساوية، كان من المتوقع منه أكثر بكثير مما قدمه، فهالاند كان من الممكن أن يُغير المباراة إن استطاع تحويل واحدة من الفرص الكثيرة التي أُتيحت له لأهداف.

مباراة مخيبة للآمال من المهاجم النرويجي تطرح الأسئلة إذا ما كان حقًا يستحق الضجة المثارة حوله، ولكن أيضًا لا يجب الإغفال عن الأداء السيئ جدًا من حارس سالزبورج ستانكوفيتش، والذي منح ليفربول هدفين من أخطاء لم يفترض أن يقترفها حارس في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح لم يكن في أفضل أحواله اليوم ولكنه كان محظوظًا بالهدف الرائع الذي أحرزه وحسم المباراة لليفربول وجعل الجماهير تنسى الفرص الغريبة التي أضاعها.