رجل رائع_رجل مخيب | ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة الملكي والبي آس جي في دوري أبطال أوروبأ..

وعلى الرغم من أن المباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لكلا الطرفين بعد تأكد وصولهما للدور ثمن النهائي، لكن اتسمت بالندية والإثارة المعتادة من مباريات كبار القوم في القارة العجوز، وظلت معلقة حتى اللحظات الأخيرة.

الآن نتعرف لعى الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة.

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رجل رائع: إيسكو - ريال مدريد

قدّم إيسكو مباراة كبيرة، فرغم أنه كان حبيسًا لدكة البدلاء لفترة طويلة، ولكن زيدان استطاع أن يُعيده في التوقيت المناسب ويجعله رجل المباراة بدون منازع.

زيدان أدرك أن الخطأ في مباراة الذهاب تمثل في إغلاق زوايا التمرير على كروس، وأيقن أيضًا أن هناك مشكلة واضحة بين الخطوط في باريس، فكان إيسكو هو الأداة بتمريراته أولًا ثم بتحركاته ثانيًا.

يجب أيضًا الإشارة إلى مجهودات فالفيردي، هذا الشاب الواعد الذي بذل مجهودًا بارزًا هو الآخر، وبالطبع، فإن توني كروس كان من أهم رجال المباراة أيضًا، وبشكل عام، فريال مدريد كله كان متألقًا اليوم باستثناء الدقيقتين التان تعادلا فيهما باريس بصورة مفاجئة وغريبة في آن واحد.

رجل مخيب: ماركو فيراتي - باريس سان جيرمان

مباراة متواضعة للغاية من فيراتي، والذي عانى بسببه باريس سان جيرمان في منتصف الملعب بصورة واضحة، حيث فشل في التعامل مع الضغط ولم يستطع أن يفك الدفاعات المدريدية وهي متكتلة.

بمجرد أن خرج فيراتي وحلّ محله سارابيا، تحرر باريس سان جيرمان واستطاع أن يتقدم أخيرًا إلى الأمام وأحرز هدفين وأدرك التعادل.

وجب أيضًا الإشارة إلى تواضع ما قدمه ماركينيوس أيضًا، والذي كان واحدًا من أسوأ اللاعبين في البي آس جي.