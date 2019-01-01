رجل رائع_رجل مخيب | تشيلسي وساوثامبتون

الأفضل والأسوأ في مباراة تشيلسي وساوثامبتون

خسر تشيلسي بشكل مفاجئ من ساوثامبتون بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

مباراة اليوم، لم يظهر فيها تشيلسي بالشكل المطلوب، خاصة بعد التألق أمام توتنهام والفوز عليه بهدفين في الجولة الماضية.

دفاع تشيلسي ظهر في المباراة مهزوزاً، وفشل الهجوم في تهديد مرمى الضيوف.

سنستعرض معاً في التقرير التالي الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع جيمس وارد براوس

لاعب ساوثامبتون، بالرغم من أنه لم يساهم في أي من الهدفين إلا أنه كان حلقة الوصل الهامة بين الدفاع والهجوم والتي ساهمت بشكل كبير في حصول الفريق على النقاط الثلاث.

نسبة دقة تمريرات براوس في المباراة تخطت الـ 83%، وعلى الجانب الدفاعي نجح في تسعة تدخلات أحبط منها هجمات أصحاب الأرض.

رجل مخيب فيكايو توموري

مدافع تشيلسي، كان عبئاً على فريقه اليوم، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته حاله كحال دفاع الفريق ككل.

المدافع صاحب الـ 22 عاماً، أخطأ في التمركز بالهدف الثاني مما ساعد ريدموند في تسجيل الهدف وقتل المباراة في الوقت الصعب.

وبعيداً عن أخطائه، لم يقم توموري بواجباته الدفاعية المطلوبة، وفشل في قطع أي كرة من الخصم أو يحبط أي من الهجمات.