رجل رائع_رجل مخيب | تشيلسي وتوتنهام

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز..

حلّق تشيلسي في سماء ملعب توتنهام آرينا، وحقق انتصارًا غاليًا في الديربي على مضيفه السبيرز بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام بمثابة الحاضر الغائب عن المباراة، فتشيلسي هيمن بصورة شبه مطلقة على مجريات المباراة، في مقابل أداء مخيب للآمال جدًا من كتيبة جوزيه مورينيو.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

تسبب في هبوطه مرتين، وخطف أساطيره.. العلاقة غير الوردية بين توتنهام وتشيلسي

رجل رائع: نجولو كانتي - تشيلسي

مباراة كبيرة من فريق تشيلسي بأكمله، ولكن كانتي على وجه الخصوص قدّم أداءً بارزًا للغاية، فقطع الإمدادات عن منتصف ميدان توتنهام وكان كابوسًا للسبيرز، ففي كل كرة تواجد وقطع الكرة وأوقف أي خطورة ممكنة لأصحاب الأرض.

ناهيك عن الدور الدفاعي المعتاد منه، فقد قدّم كانتي مساندة هجومية أكثر من رائعة، ولولا سوء حظه لسجل هدفًا على الأقل، فقد كان دائم الإضافة لهجوم كتيبة فرانك لامبارد وموجودًا في كل شبر في الملعب سواء في الوضع الدفاعي أو الهجومي.

يجب الإشادة أيضًا بويليان، والذي قدّم مباراة مميزة بهدفين منهم هدف أكثر من رائع بمهارة فردية منه، ولا يُنسى تلك الإسهامات الهجومية المميزة واستغلاله للمساحات الكبيرة الموجودة في دفاعات توتنهام.

رجل مخيب: جازانيجا - توتنهام

لا يمكن أن تختار لاعبًا واحدًا ليكون الأسوأ في توتنهام، فالفريق لم يكن موجودًا طوال المباراة وكل اللاعبين غابوا عن مستواهم، ولكن الخطأ الذي دمّر المباراة وأي آمال كان من جازانيجا، عندما منح تشيلسي ركلة جزاء بمنتهى الرعونة والاندفاع.

ماذا لو انتهى الشوط الأول بهدف واحد فقط؟ بالتأكيد الأمور كانت لتختلف كثيرًا عن دخول الشوط الثاني بتأخر بهدفين، خطأ جازانيجا فادح وفي نفس الوقت لا يأتي من حارس مشارك في الدوري الإنجليزي أبدًا.

لا يجب أن ننسى أيضًا هيونج مين سون والذي هو الآخر دمّر أي آمال في عودة فريقه بتصرفه المخجل وحصوله على البطاقة الحمراء، وبالطبع هناك عدد من اللاعبين من ذوات المستوى الرديء اليوم وعلى رأسهم ديلي آلي وهاري كين.