رجل رائع_رجل مخيب | أوساسونا وريال مدريد

الأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد وأوساسونا

استطاع ريال مدريد، تحويل تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام أوساسونا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

مباراة الليلة، شهدت سيطرة تامة من لاعبي الميرينجي، وسط محاولات على استحياء من أصحاب الأرض ولكن دون فائدة.

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سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع إيسكو

لاعب ريال مدريد قدم مباراة كبيرة، واستحق فيها أن يكون نجم المباراة، وساهم إيسكو في الفوز بتسجيله الهدف الأول لفريقه بطريقة رائعة.

وبعيداً عن الهدف، إيسكو كان حلقة قوية في هجوم الفريق الملكي، مع بنزيما ونجح في صناعة فرصة محققة للتسجيل، كما سدد تسديدتين على المرمى.

وبالرغم من مستوى إيسكو الكبير، إلا أن زميله في الفريق كاسيميرو نافسه بقوة على لقب الأفضل بعد مستواه اليوم على الجانبين، الدفاعي والهجومي.

كعادته كان كاسيميرو صخرة في وسط ميدان ريال مدريد، نجح في إفساد العديد من هجمات أصحاب الأرض، كما كان له الدور الأكبر في هدف ريال مدريد الثاني الذي سجله راموس، بعد تهيئة من اللاعب البرازيلي.

رجل مخيب جاريث بيل

الجناح الويلزي لريال مدريد، مستواه استمر في الانخفاض، وكان أسوأ لاعبي فريقه اليوم، وفشل في تهديد مرمى المنافس بأي طريقة.

مقارنة بهجوم ريال مدريد، بيل كان أقل اللاعبين مجهوداً وتحركات في الفريق، اللاعب الويلزي لم يكن له أي دور في تشكيل خطورة لفريقه.

وبجانب مستواه السيء، أهدر بيل فرصة هدف محققة في وقت تأخر ريال مدريد، لولا أنها وصلت لإيسكو الذي وضعها في الشباك لأضاع على فريقه فرصة هدف محقق.